Bakan Yerlikaya: Sizler, Barbaros Hayrettinlerin, Çaka Beylerin, Piri Reislerin torunlarısınız

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı akademisinden 7 yılda 27 bin 302 öğrencinin mezun olduğunu belirtti. Törende 3 bin 810 subay ve astsubayın mezun olduğunu açıklayan Yerlikaya, “Jandarma Teşkilatımızın ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın gücüne güç katacaklar. Aynı zamanda, Akademimizde eğitim gören dost ve müttefik ülkelerden 19 öğrencimiz de mezun olacaklar. Öğrencilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyor, bu kutsal görevlerinde her birine üstün başarılar diliyorum” diye konuştu.

“DOSTA GÜVEN, DÜŞMANA KORKU SALMAYA DEVAM EDİYOR”

“Bölücü hainlere karşı devletimizin keskin kılıcı, korkusuz yüreklerisiniz” diyen Yerlikaya, “Şehirlerimizde, kanun ve asayişten sorumlu nizam ordusu, afet bölgelerinde, darda kalmış vatandaşlarımıza uzanan merhamet elisiniz. Kireçtepe’den Gabar’a, Bestler Deresi'nden Toroslara, Cudi’de, Tendürek’te, Allahuekber Dağları'nda, semaya uzanan tepelerde, aşılmaz denilen geçitlerde, uçsuz bucaksız vadilerde, hep sizlerin ayak izleri, hep şu ay yıldızın gölgesi var. Bu öyle bir gölge ki, dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



Son teröristin etkisiz hale getirilinceye durmayacaklarının altını çizen Yerlikaya, ‘Yeminimiz var bizim. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek, durmayacağız. Mücadelemiz doğan güneş gibi azimli, Yağan yağmur gibi kararlı, içimizi yakan ateş gibi keskin olacak. O hainlerin nefeslerini keseceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi,

‘Bize yan bakana düz bakmıyoruz. Artık terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor, terör tehdidi nereden geliyorsa, nerede bir terörist varsa kaynağında etkisiz hale getiriyoruz’ Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde, ‘büyük ve güçlü Türkiye’ hedefinin en etkileyici, en güzel satırlarını, yerli ve milli teknoloji hamlemiz ile birlikte yazıyoruz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

“SİZLER, BARBAROS HAYRETTİNLERİN, ÇAKA BEYLERİN, PİRİ REİSLERİN TORUNLARISINIZ”

Haberin Devamı

Jandarmanın 184 yıldır gösterdiği fedakarlıklar tarihin altın sayfalarda yer aldığını söyleyen Yerlikaya, “Değerlerin en üstünde tuttuğun vatan sevginle, tevazu, fedakârlığın ve eşsiz kahramanlığınla sen çok yaşa! Şafakların rengini martılarla süsleten, dalgalarla coşup denizlerimizi koruyan, yurdu içi ölmeyi şeref sayan kahraman leventlerimiz sizler, Barbaros Hayrettinlerin, Çaka Beylerin, Piri Reislerin torunlarısınız. Tam da bunun için; denizci atalarımızın manevi miraslarından aldığımız güçle, Mavi Vatan’ımızda, rotamıza tam yol devam ediyoruz. Rüzgârlarımız güçlü, yelkenlerimiz atlastan, yeşil vatanda ve siber vatanda olduğu gibi, mavi vatanın her damlasında da Sahil Güvenliğimizin, Türk denizciliğinin silinmez imzası var. Sizler, kahraman üniformanız gibi apaksınız. Mazlumlara kucak açan o koca yüreğinle, şefkatinle, sert rüzgârlara karşı başı dik duruşunla, verdiğin o sonsuz güven ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa. Bugün Mezuniyet sevincini yaşayan yiğitler, ben de asker olacağım diyen, bu hayallerle büyüyen yavrularımızı unutmayın. Çeyizine, ay yıldızlı bayrağımızı koyan genç kızlarımızı unutmayın, vatan için canını ortaya koyan, şehit ve gazilerimizi unutmayın. Ne denli kutsal bir görev yaptığınızı da, asla aklınızdan çıkarmayın. Milletimiz sizi, göğsünüzde taşıdığınız ay yıldız gibi seviyor; kendi evladı gibi bağrına basıyor. Sizler de her daim, milletimizin emrindesiniz. Onların huzur ve güvenliğinin teminatısınız. Şüphesiz ki; bu sorumluluğu daima yüreğinizde taşıyacak, masum ve mazlumdan yana merhametinizi kuşanacak; vicdansızın, zalimin ve hainin karşısında dimdik duracaksınız! Ülkemizin huzur ve güvenliği için ifa edeceğiniz görevlerinizde, Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Evlatlarının bu mutlu gününü yaşayan sevgili anne babalar. Ne kadar şükretseniz, Ne kadar onur duysanız az. Böyle evlatlar yetiştirdiğiniz için milletimiz size minnettardır. Değerli akademi hocalarımız inanıyorum ki, şu an tanık olduğunuz bu güzel anlar, sizlerin de bütün yorgunluğunuzu dindirdi. Sağ olunuz, var olunuz hepiniz” şeklinde konuştu.