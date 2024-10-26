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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleri ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Şırnak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 09:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'tan gelen şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak başlattıkları "Huzur ve Kardeşlik Buluşmaları Projesi" kapsamında Şırnaklı şehit ve gazi ailelerini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnaktan gelen şehit ve gazi aileleri ile görüştü

Şehit ve gazi yakınlarını bir araya getiren bu projede, kadınlar ve genç kızların ülkenin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel öneme sahip değerleriyle buluşturulduğunu bildiren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığımızın himayelerinde ve valiliklerimizin işbirliğinde, Batman'dan Çanakkale'ye, Hakkari'den Nevşehir'e, Bitlis'ten Trabzon'a, Siirt'ten Bursa'ya, Diyarbakır'dan Van'a ve Şırnak'tan Ankara'ya gerçekleştirilen bu anlamlı projede şu ana kadar 1500 şehit ve gazi ailesini misafir ettik. Şehit ve gazi ailelerinin her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Makamları ali olsun, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnaktan gelen şehit ve gazi aileleri ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnaktan gelen şehit ve gazi aileleri ile görüştü

 

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#Şırnak

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