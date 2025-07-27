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Orman yangınları soruşturmalarında son durumu... Bakan Yerlikaya: 3 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol kararı verildi

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#Orman Yangınları#Gözaltı Ve Tutuklamalar#Ali Yerlikaya
Orman yangınları soruşturmalarında son durumu... Bakan Yerlikaya: 3 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol kararı verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 18:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

 Jandarmamız tarafından;

7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bunların 3’ü tutuklandı; 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

 Sakarya Hendek Kocatöngel Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, tarla temizlemek maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. M.Ç. ve N.O. isimli şüpheli şahıslar hakkında adli kontrol kararı verildi.

Orman yangınları soruşturmalarında son durumu... Bakan Yerlikaya: 3 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol kararı verildi

 Sakarya Akyazı Boztepe Mahallesinde; 22 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının, A.B. isimli şüpheli şahsın eskimiş yatağını yakmaya çalıştığı esnada ateşin ormanlık alana sıçraması sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Şüpheli şahıs tutuklandı.

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 Karabük-Ovacık Kışla Köyünde; 23 Temmuz’da başlayıp 26 Temmuz’da söndürülen orman yangınının çıktığı bölgede bulunduğu belirlenen B.K. isimli şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

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 Balıkesir-Savaştepe Karaçam Mahallesinde; 25 Temmuz’da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangınının bir işletmede temizlik maksadıyla yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Bu kapsamda yangın çıkan bölgede bulunduğu tespit edilen N.A., H.S. ve M.S. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

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#Orman Yangınları#Gözaltı Ve Tutuklamalar#Ali Yerlikaya

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