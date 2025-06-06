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Bakan Yerlikaya, jandarma ve polis teşkilatının bayramını telsizle kutladı

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Telsiz
Bakan Yerlikaya, jandarma ve polis teşkilatının bayramını telsizle kutladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 15:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındaki jandarma ve polis ekiplerinin bayramını telsiz mesajı ile kutladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya telsiz mesajında şu ifadelere yer verdi:

Çok Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,

Milletçe birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz Kurban Bayramı’mızın; aziz milletimize, İslam âlemine ve tüm dünyaya sağlık, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum.

Bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Bu vesileyle İçişleri Ailemizin siz değerli mensuplarının ve sevdiklerinizin Kurban Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

Görevi başındaki mesai arkadaşlarım; hepinize kolaylıklar dilerim. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin.

Bayramımız mübarek olsun!

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#Ali Yerlikaya#İçişleri Bakanlığı#Telsiz

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