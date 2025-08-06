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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Matteo Piantedosi#İtalya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 17:53

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Roma'da İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ile bir araya geldi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Piantedosi ile görüşmesinde, başta terör örgütleri, sınıraşan organize suç örgütleri ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele olmak üzere güvenlik konularında bakanlıklar arası işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Bakan Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Türkiye olarak, göç yönetiminde hukuk, insan hakları ve milli menfaatlerimiz temelinde, medeniyet değerlerimizden güç alarak, kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığından taviz vermeden hareket ettiğimizi, ülkemizin tarihsel tecrübesinin ışığında, insani yaklaşım ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koyduğumuzu anlattık. Kendilerine nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalyan mevkidaşı ile görüştü

 

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#Ali Yerlikaya#Matteo Piantedosi#İtalya

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