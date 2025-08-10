×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Yerlikaya: 2 vatandaşa ulaşmak için çalışma yapıyoruz

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Sındırgı#Ali Yerlikaya
Bakan Yerlikaya: 2 vatandaşa ulaşmak için çalışma yapıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 21:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'e Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin "İki vatandaşa ulaşmak için çalışma yapıyoruz. İki vatandaşa ulaşmak için çalışma yapıyoruz. Sındırgı merkezde bir bina yıkıldı. 20 ihbar var, araştırıyoruz. 3 yaralı olduğu bilgisi var." şeklinde açıklamalarda bulundu.  

Haberin Devamı

İçişleri  Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Öncelikle Balıkesir Sındırgırlı ilçemizde depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Depremin 6.1 şiddetinde olduğunu açıklamıştık. Deprem civar yerlerde de hissedildi. Tüm valilerimizle iletişime geçtik. Şu ana kadar arama taramalarda henüz olumsuz bir şey yok. Balıkesir merkezde de valimizle an be an görüşüyoruz orada da  jandarma ve AFAD'a gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Sındırgı merkezde bir bina depremde yıkıldı. Acil durum merkezi müdürü,  3 yaralı olduğunu ifade etti. Enkazda, 2 vatandaşımızın olduğunu ve onlara ulaşmak için yoğun bir arama kurtarma çalışması yapıyoruz. Köylerimizde jandarma ve afat yoğun bir tarama yapıyor. 20 ihbar aldık. Bu ihbarların içinde, bir minare olduğu,  içinde vatandaşımızın olmadığı bir kaç yer olduğu var.  Daha fazla bir bina yıkımı gerçekleşseydi, ihbar edilirdi. Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadeleri görüyoruz. Arama tarama faaliyetlerimiz başladığı andan itibaren sizin aracılığınızla vatandaşlarımıza duyuyoruz. 1 saat içinde Balıkesir’de olacağım. Son gelişmeleri yine sizinle paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Sındırgı#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!