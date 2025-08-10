Bakan Yerlikaya: 2 vatandaşa ulaşmak için çalışma yapıyoruz

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Öncelikle Balıkesir Sındırgırlı ilçemizde depremi yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Depremin 6.1 şiddetinde olduğunu açıklamıştık. Deprem civar yerlerde de hissedildi. Tüm valilerimizle iletişime geçtik. Şu ana kadar arama taramalarda henüz olumsuz bir şey yok. Balıkesir merkezde de valimizle an be an görüşüyoruz orada da jandarma ve AFAD'a gelen herhangi bir olumsuzluk yok. Sındırgı merkezde bir bina depremde yıkıldı. Acil durum merkezi müdürü, 3 yaralı olduğunu ifade etti. Enkazda, 2 vatandaşımızın olduğunu ve onlara ulaşmak için yoğun bir arama kurtarma çalışması yapıyoruz. Köylerimizde jandarma ve afat yoğun bir tarama yapıyor. 20 ihbar aldık. Bu ihbarların içinde, bir minare olduğu, içinde vatandaşımızın olmadığı bir kaç yer olduğu var. Daha fazla bir bina yıkımı gerçekleşseydi, ihbar edilirdi. Sosyal medyada gerçeği yansıtmayan ifadeleri görüyoruz. Arama tarama faaliyetlerimiz başladığı andan itibaren sizin aracılığınızla vatandaşlarımıza duyuyoruz. 1 saat içinde Balıkesir’de olacağım. Son gelişmeleri yine sizinle paylaşacağım." ifadelerini kullandı.