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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Fas'ın yardımına koşmak için hazırız

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#ANKARA#FAS#Deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Fasın yardımına koşmak için hazırız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 12:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fas'ta meydana gelen deprem nedeniyle arama kurtarma ekipleri, teknik ekipmanlar ve yardım malzemeleri ile yardıma hazır olduklarını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dualarımız sizlerle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, tüm imkanlarımızla, arama kurtarma ekiplerimiz, teknik ekipmanlarımız ve yardım malzemelerimizle Faslı kardeşlerimizin yardımına koşmak için hazırız. Deprem acısını yakinen bilen bir millet olarak Faslı yetkililerden haber bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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#ANKARA#FAS#Deprem

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