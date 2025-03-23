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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı

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#Ali Yerlikaya#Eylemciler#Gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 03:09

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili düzenlenen eylemlerde 323'nin şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan Yerlikaya, Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemlerde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı ve polislere ait üniformaların görüntülerini paylaştı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!

YERLİKAYA: POLİSİMİZE ASİT ATILDI

Bakan Yerlikaya, Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemlerde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı ve polislere ait üniformaların görüntülerini paylaştı.

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Yerlikaya, "Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

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#Ali Yerlikaya#Eylemciler#Gözaltı

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