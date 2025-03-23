İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı. Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!

Bu gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasıyla ilgili eylemlerde 323 şüpheli gözaltına alındı.



Kamu düzenine zarar veren hiçbir girişime izin verilmeyecek!#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2025

YERLİKAYA: POLİSİMİZE ASİT ATILDI

Bakan Yerlikaya, Saraçhane’de gerçekleştirilen eylemlerde bir polis memuruna asit atıldığını açıkladı ve polislere ait üniformaların görüntülerini paylaştı.

Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı.



Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler.



Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa… pic.twitter.com/gs5j9953sg — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 23, 2025

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Yerlikaya, "Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza ASİT atıldı. Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler. Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz. Polislerimiz, ülkemizin huzur ve güveninin teminatıdır ve bu amaçla görevlerini yerine getirmektedir." ifadelerini kullandı.

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