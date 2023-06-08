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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Diyarbakır#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Diyarbakırda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 10:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması ise şöyle:

Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun.

Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Diyarbakırda 2 terörist etkisiz hale getirildi

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