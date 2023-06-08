İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı, Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması ise şöyle:
Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonuna katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun.
Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
TERÖR SONA ERENE KADAR BAHAR TEMİZLİĞİNE DEVAM
Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin.