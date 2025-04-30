×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Çakarlı aracını usulsüz kullanan şahsın çakarı iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Çakarlı Araç#Geçiş Üstünlüğü#Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Çakarlı aracını usulsüz kullanan şahsın çakarı iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 21:42

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde çakarlı aracıyla seyreden ve geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan sürücünün çakarı iptal edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsa 155 bin 401 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş’ta ışıklı ve sesli uyarı işaretiyle (çakar) geçiş üstünlüğü hakkını usulsüz biçimde kullanarak emniyet şeridi ihlali yapan ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç tespit edildi.

ARACIN ÜZERİNDEKİ TRAFİKTE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ HAKKI (ÇAKAR) İPTAL EDİLDİ.

Araç sürücüsüne yaptığı ihlaller sebebiyle:
📌Işıklı ve sesli uyarı işaretini Takılacağı Yerlerin Dışında Kullanmak,
📌Emniyet Şeridi İhlali Yapmak,
📌Geçiş Üstünlüğü Hakkını Gereksiz Kullanmak,
📌Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak,
📌Emniyet Kemeri Kullanmamak ve
📌Standart Dışı Plaka Takmak nedeniyle 155 bin 401 TL idari para cezası uygulanmıştır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çakarlı Araç#Geçiş Üstünlüğü#Ali Yerlikaya

BAKMADAN GEÇME!