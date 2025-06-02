İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Bayram öncesi 81 ilde sıkı denetim

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Bakan Yerlikaya, A Haber'deki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kurban bayramı yaklaştı, biz bakanlık olarak ülkemizin huzuru ve güvenliği için trafikteki güven ve huzur için çalışmalara başladık. Tedbirler uygulanıyor. 81 valiliğe talimatları gönderdik. Bayramda gidiş dönüşlerde pik dönem oluyor. Bayramlaşmalarda şehir merkezlerinde trafikte yoğunlaşma oluyor. Bütün tedbirleri riski ortadan kaldırmaya yönelik aldık.

69 bin civarında polis ve jandarmamız var. 17645 ekip 33943 personel yollarda olacak. Şehirler arası otobüslerde iki yenilik yaptık. Daha önceki gizli yolcu şeklindeki denetimin faydalarını gördük.

AĞIR TAŞITLARA KISITLAMA

1485 emniyet ve jandarmadaki radarlarımızın hepsi iş başında. Bu radarlarla gece gündüz hız denetimini yapıyoruz. Havadan trafik denetimi de yapıyoruz. 37 ilde helikopter ile, 81 ilde ise dronlu denetimdeyiz. Kamyon, tanker çekici sürücülerine belirtmek istiyorum; 4 Haziran saat 16'dan 6 Haziran saat 11'e kadar bunlar belirlenen yollarda seyirlerine müsaade etmiyoruz.

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30 KM'DE BİR RADAR VAR

İlk defa bu kadar büyük sayıda arkadaşımız görevlerinin başında. Her birine yürekten teşekkür ediyorum. Bayramda büyük sevinçle yollara çıkılıyor, burada yorgun uykusuz yola çıkmayın lütfen. 10 dakika dinlenin, sık mola verin. Otoyollarımızın yüzde 76'sıa jandarma görev alanı. Araçlar yeni, hepsinde yaka kamerası. Teknolojinin tüm nimetleri kullanılıyor. Otoyol kullanacak vatandaşlara söylüyorum, 30 km'de bir radar var. Vatandaşlarımıza ceza yazmak gibi derdimiz yok, tek derdimiz can kaybı yaralanma olmasın.

İlk 5 hata toplam kural hatalarındaki can kaybının yüzde 84'ünü oluşturuyor. Hız, makas, kırmızı ışık ihlali hep yapılıyor. Bayramda da böyle bayram dışında da böyle. Yüzde 91 yolcu taşımacılığı kara yolunda, yük burada. 23 yılda bölünmüş yüzde 387 artmış.

YAKA KAMERASI İLE KAYIT YAPILACAK

2030'da günlük ortalama can kaybı hedefi 7,16. Vatandaşla güvenlik birimlerinden kim yüz yüze temasa geçiyorsa yaka kamerası ile kaydedilecek.

2023-2024 arasında denetimleri yüzde 50 artırdık cezai işlemler ise yüzde 44 oranında arttı ama o 5 kuralda caydırıcılık olmadı.

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ÇAKARLI ARAÇLARA TAVİZ YOK

Vatandaşta büyük nefret uyandıran, bunu çözün dediği bir konu vardı; o da yasa dışı çakardı. Cezası 6439 liradan 138 bin 772 liraya çıktı. Eski ceza ile 100 bin 249 araca denetim yapıldı. Yeni ceza ile denetim yapılan araç sayısı 366.841 oldu. Bu kural ihlalinde kim olursa olsun cezasını keseceğiz.

HIZ KAYNAKLI KAZALARIN YÜZDE 79'U YERLEŞİM YERİ İÇİNDE

Hız kurallarında cezalar artarken hız kusuru verilen kaza sayısı yüzde 14 arttı. TÜİK verilerine göre 2015-2024 tarihleri arasında ölümlü ve yaralanmalı kazaların yüzde 79'u yerleşim yeri içinde yüzde 21'i yerleşim yeri dışında olmuştur.

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Hızdaki her 1 km'lik artış ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırmakta. Geriye doğru 1 yıl içinde yüzde 30'dan fazla aşımın tekrarında sürücü belgesi 1 yıl süreyle geri alınıyor.

TRAFİK MAGANDALARINA AĞIR CEZALAR GELİYOR

Makas kaynaklı hataların kural hataları içindeki oranı yüzde 17. günlük 3.6 can kaybı var. Şerit izleme kuralına uymamak riskli görülüyor. Ters istikamette 1 ceza vardı, şimdi yolun riski arttıkça ceza artıyor. Makas atmak dediğimiz şey bir cinayet. Kendini F1 pistinde sanıyorlar, bunun cezası 90 bin lira ve 60 gün sürücü belgesi alınıp 60 gün araç trafikten men ediliyor. Bir kişi araçtan inip kavga ederse 180 bin lira ceza 60 gün ehliyet alımı 60 gün araç bağlaması yapılacak.

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Ambulans veya itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin lira para cezası geliyor. Sürücü belgesi 30 gün alınacak aracı da 30 gün bağlanacak.

Araç kullanırken Cep telefonu kullanmak ölüme davetiye çıkarmaktır. Kırmızı ışık ihlalinden dolayı her 3 günde 1 kişi hayatını kaybetti 2024'te. Kanun teklifi ile kırmızı ışıktan geçmenin cezası 5 bin lira olacak ve katlanarak artacak. 3. kez yapıldığında 30 gün sürücü belgesi alınacak.

Motosiklet bir tutku, büyük bir aşk. Motosiklet fuarına da gittim, motosikletli arkadaşlarıma da anlattım. 2024'te 1584 can kaybı yaşandı motosiklet kazalarında.

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Cezalara ve denetimlere rağmen can kaybının artmasına maalesef engel olamadık.

Organize suçlarla mücadelede 2.934 operasyon düzenlendi. 19.565 gözaltı gerçekleşti. 1.151 organize suç çetesini çökerttik. 120 milyar TL maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. Vatandaşlarımız gördüğünü duyduğunu bize ihbar etsin.

1.352 kırmızı bülten çıkardık. Kırmızı bültenle aranan 360 Türk vatandaşının ülkemize iadesi sağlandı. 972 yabancı uyruklu ülkemizde yakalandı.

Uyuşturucu operasyonlarında 200.6 ton madde ele geçirdik. 11 yabancı uyruklu kişiyi yakaladık.