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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Aydın'da dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli yakalandı

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#Ali Yerlikay#Aydın#Dolandırıcılık Operasyonu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... Aydında dolandırıcılık operasyonu: 20 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 18:40

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Aydın merkezli 5 ilde elebaşılığını H.Ö.'nün yaptığı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyonda, elebaşı dahil 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Aydın’da hesaplarında 1,1 Milyar TL işlem hacmi bulunan elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda; elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüpheli yakalandı ve tamamı TUTUKLANDI❗

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Tatil için bir işletmeye başvuran şahısların kart bilgilerini ele geçirdikleri,
Kart bilgileriyle elde ettikleri haksız kazançları “Şirinleme Yöntemi” ile kendi hesaplarına aktardıkları,
Paravan şirketler aracılığıyla taşınmaz alım/satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre toplam 1 Milyar 150 Milyon TL’lik para hacmine ulaştıkları tespit edildi.

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Yakalanan şüphelilerin;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve
Nitelikli Dolandırıcılık suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyon sonucu; çok miktarda döviz ile çok sayıda cep telefonu, bellek ve tablet ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait 484 adet banka hesabı ile toplam 201,5 Milyon TL değerinde 16 adet taşınmaz, 1 adet şirket ve 14 adet araca el konuldu.

Aydın Valimizi, operasyonu koordine eden Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Aydın İl Jandarma Komutanımızı. Kahraman Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.🇹🇷

Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımıza şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam ediyoruz❗️

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#Ali Yerlikay#Aydın#Dolandırıcılık Operasyonu

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