İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde uyuşturucu operasyonunda 58 gözaltı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, narkotik birimlerinin İstanbul, Aydın, Mardin, Ankara, Düzce, Iğdır, Niğde, Malatya ve Yozgat'ta düzenledikleri operasyonlarda 58 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız ile İl Emniyet Müdürlüklerimizin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; İstanbul’da gerçekleşen operasyonlarda 52 kilo uyuşturucu madde, 48 kilo metamfetamin, 504 bin sentetik ecza ile 12 bin 240 uyarıcı hap ele geçirildi, 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Aydın'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 10 kilo esrar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mardin Kızıltepe'de durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 18 çuval içinde 463 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı.

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Ankara'da yapılan operasyonda 90 kilo kubar esrar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı. Düzce'de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek yapılan operasyonda 47 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı. Iğdır'da şüpheli bir araç ile araç sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 2,5 kilo esrar ele geçirildi; 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Niğde'de risk analiz çalışması neticesinde arama yapılan bir TIR'da 58 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da Mardin narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün iş birliği ile Kale ilçesinde bulunan uygulama noktasında 2 araçta yapılan aramada 46 kilo esrar ile silah ele geçirildi; 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yozgat Aydıncık'ta tespit edilen bir adreste yapılan aramada 4,5 kilo esrar ile kök kenevir ele geçirildi; 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Geleceğimizi karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımız azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.