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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 12:22

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde: 

Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı, 5'i hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği operasyonda: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında Adli Kontrol kararı verildi.

Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek

 

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#İçişleri Bakanlığı#Ali Yerlikaya#Göçmen Kaçakçılığı

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