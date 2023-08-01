İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki ifadeler şu şekilde:
Sakarya ve Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1'i yabancı uyruklu 13 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklandı, 5'i hakkında Adli Kontrol kararı verildi.
Hatay'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin gerçekleştirdiği operasyonda: 8'i yabancı uyruklu 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bu şahıslardan 14'ü tutuklandı, 9'u hakkında Adli Kontrol kararı verildi.
Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek
SAKARYA VE HATAY'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 3⃣9⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️#Sakarya İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen operasyon kapsamında: #Hendek ilçemiz TEM Otoyolu üzerinde 1⃣'i yabancı uyruklu 1️⃣3⃣ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.… pic.twitter.com/kb2r3pzcNm— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 1, 2023