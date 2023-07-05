×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu... 168 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Göçmen#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzensiz göçle mücadele vurgusu yaparken 168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandığını duyurdu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 280 göçmen kaçakçılığı organizatörünün 168'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

168 göçmen kaçakçısı organizatörü tutuklandı. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak Göçmen Kaçakçılığı Suçunu Organize Olarak İşleyen Suç Örgütlerine Yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 168’i tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.

İlgili haberİstanbulda kaçak göçmen denetimiİstanbul'da kaçak göçmen denetimiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Göçmen#Ankara

BAKMADAN GEÇME!

Baba, çaldığım Picassoyu geri vermeme yardım eder misin 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

'Baba, çaldığım Picasso'yu geri vermeme yardım eder misin?' 54 yıl önce ortadan kaybolan tablonun film gibi hikâyesi...

#Pablo Picasso
İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı