İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Aydınlatma oranımız yüzde 99,8

Haberin Devamı

Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıl içerisinde suç oranlarındaki düşüş ve operasyonlardaki oranları değerlendirdi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada Aydınlatma oranımız yüzde 99,8. Kişilere karşı işlenen on önemli suçta da düşüş. Kasten yaralama yüzde 9,1 ve kasten öldürme de yüzde 6 oranında azaldı." dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklaması:

11 aylık verilere baktığımızda; 2024’te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025’te %10,5 düştü ve 90 bin 205’e geriledi. Bu; 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu.

Kişilere Karşı İşlenen 10 önemli suçta da düşüş var. 2 örnek vereyim Bu yıl, kasten yaralama % 9,1. Kasten öldürme % 6 azaldı.

Haberin Devamı

"EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 31,7 AZALDI"

Bir diğer önemli suç başlığı ise; Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlardan oluşuyor. Bu alandaki 9 önemli katalog suçunda; 11 bin 381 olan olay sayısı, %20,8 azaldı ve 9 bin 10’a geriledi. Yani, suç unsuru taşıyan 2 bin 371 daha az olay meydana geldi. Aydınlatma oranımız da yüzde 82,6’dan yüzde 89,3’e yükseldi.

5 hırsızlık türü... Hepsinde de büyük düşüş var. Yine sadece 2 örnek vereyim. Geçen yıla oranla, Jandarma Bölgemizde Motosiklet hırsızlığı %47, Evden hırsızlık %31,7 azaldı. Suç ve suçlu neredeyse; Jandarma oradaydı ve gereğini yaptı. Yapmaya da devam ediyor.

2025’in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla; 241’i KOM, 62’si Narkotik, 25’i Siber olmak üzere 328 organize suç çetesini çökerttik. 1.934 şahıs tutuklandı.

"OTO YOLLARI GÜVEN KORİDORUNA DÖNÜŞTÜRMEK ADINA GÜÇLÜ ADIMLAR ATTIK"

15 Ekim 2024’ten itibaren, 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75’ine karşılık gelen, 3 bin 524 kilometresinde artık. Otoyol Jandarmalarımız görev yapıyor.

Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için; 27 Otoyol Jandarma Komutanlığı, 26 Karakol Komutanlığı, 3 Tesis Koruma Takımı ile toplam 56 “ana birlik” teşkil ettik; Böylece, 1.006 timde 3 bin 793 personelimizle, otoyolları “güven koridoru”na dönüştürmek adına, güçlü adımlar attık.

Haberin Devamı

Bunu yaparken de, 731 aracı Otoyol Jandarmamızın hizmetine verdik. Yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli-milli, gece görüşlü radar cihazını devreye aldık.