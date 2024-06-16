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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı... Tatilin ilk günü trafikte 5 can kaybı

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#KURBAN BAYRAMI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı... Tatilin ilk günü trafikte 5 can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 08:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinin ilk günü meydana gelen kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri aldığını, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti. Yerlikaya, tatilin 1'inci günü olan 15 Haziran Cumartesi günü 852 trafik kazası meydana geldiğini, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 421 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerlikaya, ayrıca 407 bin 731 aracın denetlendiğini, 24 bin 357 araca hız ve radar, 42 bin 720 araca ise çeşitli eksikliklerden işlem yapıldığını kaydetti. Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

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#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#KURBAN BAYRAMI

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