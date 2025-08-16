×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı... FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#TERÖR
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 08:47

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde jandarma tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 10 gündür devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin yakalandığını, 39'unun tutuklandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yaptığı paylaşımda, şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu kişilerle irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarımızda 49 şüpheliyi yakaladık, 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

Gözden KaçmasınAlaskadaki tarihi ABD-Rusya zirvesi sonrası Trumptan ilk açıklamaAlaska'daki tarihi ABD-Rusya zirvesi sonrası Trump'tan ilk açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanı#Ali Yerlikaya#TERÖR

BAKMADAN GEÇME!