İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 10 ayda 162 bin 897 erkeğe 'önleyici tedbir' kararı verildi

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurulduğu 2009 yılından itibaren, kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda önemli çalışmalara imza atan 'Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu' kıymetli Başkanı ve Milletvekili Sayın Çiğdem Erdoğan ile değerli üyeleri, milletvekillerimiz Sayın Tuba Vural Çokal, Sayın Sema Silkin Ün, Sayın Elif Esen, Sayın Ayşe Böhürler, Sayın Suna Kepoğlu Ataman, Sayın Seda Gören Bölük ve Sayın Şenol Sunat ile 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde İçişleri Bakanlığı olarak kadına karşı şiddet ile nasıl mücadele ettiğimizi anlattık" ifadelerini kullandı.

‘BU ORANI AŞAĞILARA ÇEKMEK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ’

Dünyada, kadına şiddet konusunda yükselen bir grafik olduğunu belirten Yerlikaya, "Ülkemizde bu oran yükselmiyor; ancak biz bu oranı aşağılara çekmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Bu yılın ilk 10 ayında 162 bin 897 erkeğe 'önleyici tedbir', 44 bin 393 kadına 'koruyucu tedbir' kararı verildi. Kadına şiddetle ilgili KADES'e ya da 112'ye gelen çağrıyı, 'en öncelikli çağrı' sınıfında kabul ediyoruz. Bu da şu anlama geliyor; eğer bir kadın, şiddete maruz kalacağını anladığı anda, bu çağrıyı yaptığında, o kadının bulunduğu konuma en yakın olan hangi ekipse; şube, birim gözetmeksizin ki o ekip trafik olabilir, asayiş olabilir, özel harekat olabilir, o arkadaşlarımız derhal o konuma gidiyor. Ayrıca ekiplerimiz, koruma kapsamında kaydı olan her bir kadına haftada bir uğrayarak durumunu soruyor. Üstelik sadece evine değil, komşusuna, mahalle bakkalına, muhtarına da uğruyorlar. Kadının herhangi bir tehlikeye maruz kalmaması için bilgi alıyor.

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Kadınlara kalkan elleri indirmeye kararlıyız. Bu konu bizim için amasız fakatsız en hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavır ve davranışı; sadece o kadının şahsına değil, milletimize, devletimize ve binlerce yıldır sahip olduğumuz değerlerimize de yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. (DHA)