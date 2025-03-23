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İçişleri Bakanı açıkladı: 9 ilde 343 gözaltı

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#Ali Yerlikaya#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Valiliği
İçişleri Bakanı açıkladı: 9 ilde 343 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne'deki eylemlerde 343 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde meydana gelen eylemlerde 343 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması ile ilgili dün gece İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Çanakkale, Eskişehir, Konya ve Edirne’de meydana gelen eylemlerde 343 şüpheli yakalandı. Toplumsal düzeni bozmaya, milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye, kargaşa ve provokasyon peşinde koşanlara asla fırsat verilmeyecek, kesinlikle göz yumulmayacaktır. Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece-gündüz demeden görevlerinin başındalar” ifadelerini kullandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından 19-20 Mart 2025 tarihlerinde sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan 56 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İSTANBUL’DA EYLEM YASAĞI UZATILDI

İstanbul Valiliği daha önce 19-23 Mart arasında olarak açıkladığı eylem, gösteri, toplanma yasağını uzattı. Valilik yaptığı açıklamada, “Huzur ve sükunu bozacak eylemlerin organize edilme ihtimaline karşı” diyerek yasağın 27 Mart’a kadar uzatıldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca çevre illerden şehre eylemlere katılmak için geldiği düşünülen toplu ulaşımlara, gruplara izin verilmeyeceği de belirtildi.

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#Ali Yerlikaya#Ekrem İmamoğlu#İstanbul Valiliği

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