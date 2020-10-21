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Haber Giriş: 21.10.2020 - 19:41 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakan Yardımcısından 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı' haberiyle ilgili açıklama

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İçişleri Bakan Yardımcısından 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı' haberiyle ilgili açıklama
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebileceği haberinin asılsız olduğunu belirtti.

Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir."

Reuters'ın üst düzey bir yetkiliye dayandırarak servis ettiği haberde vaka sayısının artmasıyla birlikte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarının tekrar gündeme gelebileceğini iddia edilmişti.

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