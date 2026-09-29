×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Kuveytli mevkidaşı Al-Wuhaib ile görüştü

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Kuveyt#Ceza İnfaz Kurumları
İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Kuveytli mevkidaşı Al-Wuhaib ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 19:30

İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Kuveyt İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Abdulwahab Al-Wuhaib ile bir araya geldi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, ceza infaz kurumlarının dış güvenliği, personel eğitimi ve mesleki kapasitenin artırılması, kurumsal tecrübe paylaşımı ile iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Kuveytli mevkidaşı Al-Wuhaib ile görüştü

Kuveyt heyetinin, Türkiye'nin ceza infaz kurumlarının güvenliği alanındaki tecrübesi ve uygulamalarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve tecrübesinin Kuveyt tarafıyla paylaşılması ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin somut çalışmalarla ileriye taşınması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Haberin Devamı

İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Kuveytli mevkidaşı Al-Wuhaib ile görüştü

İki ülke arasında bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması, ilgili kurumlar arasındaki teknik çalışmaların sürdürülmesi ve işbirliğine ilişkin bir mutabakat metni hazırlanması gündeme geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Kuveyt#Ceza İnfaz Kurumları

BAKMADAN GEÇME!