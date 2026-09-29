İçişleri Bakan Yardımcısı Yiğitbaşı Kuveytli mevkidaşı Al-Wuhaib ile görüştü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede, ceza infaz kurumlarının dış güvenliği, personel eğitimi ve mesleki kapasitenin artırılması, kurumsal tecrübe paylaşımı ile iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

Kuveyt heyetinin, Türkiye'nin ceza infaz kurumlarının güvenliği alanındaki tecrübesi ve uygulamalarına ilişkin bilgi aldığı belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'nin bu alandaki bilgi ve tecrübesinin Kuveyt tarafıyla paylaşılması ve ilgili kurumlar arasındaki işbirliğinin somut çalışmalarla ileriye taşınması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Haberin Devamı

İki ülke arasında bu alandaki işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla eğitim ve tecrübe paylaşımının artırılması, ilgili kurumlar arasındaki teknik çalışmaların sürdürülmesi ve işbirliğine ilişkin bir mutabakat metni hazırlanması gündeme geldi.