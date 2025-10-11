İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan DEM Parti grubunda atılan slogana sert tepki: Hadsizlik

Haberin Devamı

Turan, Çanakkale Lapseki'de gerçekleştirilen bir açılış programında, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şunları kaydetti:

“BU TARZ SAÇMALIKLARA NE GEREK VAR?”

"Şu an geldiğimiz noktada ülkemizde kan dökülmüyorsa bu çok büyük bir başarıdır. Ancak terörle mücadele asla bir zafiyeti kaldırmaz, kaldıramaz. Biz terör varmış gibi dikkatli olmaya, hassas olmaya devam edeceğiz. Ancak üzülerek gördük ki, bu ülkenin en özel kurumlarından bir tanesinde, Gazi Meclisimizde hepimizi üzen, adeta kahreden bir tabloyu yaşadık birkaç gün önce. Oysa herkes taşın altına eli koymuş, bu ülkenin birliği için, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklara, hadsizliklere ne gerek var? Bu tavır ancak iyi niyetle başlatılan önemli ve tarihi bir sürece zarar verir. Hadi diyelim Çanakkale ruhumuzu bıraktık bir tarafa, hiç mi içlerinde akıllı, sağduyulu, soğuk akıllı bir insan yok? Hiç mi 'Bu yaptığınız yanlıştır, siz ülkenin bir kısmını güya mutlu ederken bir başka kısmını kahredersiniz. Bu işin nasıl bir tepki yaratacağını göremiyor musunuz?' demez mi? Hiç mi içlerinde akil bir adam yok da 'Yapılan, bu ülkenin geleceğine, Terörsüz Türkiye iddiasına ihanettir' demesin?"