×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'dan DEM Parti grubunda atılan slogana sert tepki: Hadsizlik

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Terörle Mücadele#DEM Parti
İçişleri Bakan Yardımcısı Turandan DEM Parti grubunda atılan slogana sert tepki: Hadsizlik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 13:41

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, DEM Parti'nin Meclis grup toplantısı sırasında atılan "Öcalan" sloganına ilişkin, "Herkes taşın altına eli koymuş, bu ülkenin birliği, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklara, hadsizliklere ne gerek var? Bu tavır ancak iyi niyetle başlatılan önemli ve tarihi bir sürece zarar verir” dedi.

Haberin Devamı

Turan, Çanakkale Lapseki'de gerçekleştirilen bir açılış programında, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili şunları kaydetti:

“BU TARZ SAÇMALIKLARA NE GEREK VAR?”

"Şu an geldiğimiz noktada ülkemizde kan dökülmüyorsa bu çok büyük bir başarıdır. Ancak terörle mücadele asla bir zafiyeti kaldırmaz, kaldıramaz. Biz terör varmış gibi dikkatli olmaya, hassas olmaya devam edeceğiz. Ancak üzülerek gördük ki, bu ülkenin en özel kurumlarından bir tanesinde, Gazi Meclisimizde hepimizi üzen, adeta kahreden bir tabloyu yaşadık birkaç gün önce. Oysa herkes taşın altına eli koymuş, bu ülkenin birliği için, beraberliği için adım atmayı, risk almayı görev bilirken bu tarz saçmalıklara, hadsizliklere ne gerek var? Bu tavır ancak iyi niyetle başlatılan önemli ve tarihi bir sürece zarar verir. Hadi diyelim Çanakkale ruhumuzu bıraktık bir tarafa, hiç mi içlerinde akıllı, sağduyulu, soğuk akıllı bir insan yok? Hiç mi 'Bu yaptığınız yanlıştır, siz ülkenin bir kısmını güya mutlu ederken bir başka kısmını kahredersiniz. Bu işin nasıl bir tepki yaratacağını göremiyor musunuz?' demez mi? Hiç mi içlerinde akil bir adam yok da 'Yapılan, bu ülkenin geleceğine, Terörsüz Türkiye iddiasına ihanettir' demesin?"

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Terörle Mücadele#DEM Parti

BAKMADAN GEÇME!