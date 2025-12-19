İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Terörsüz Türkiye’de göç, başarının önemli bir ayağı olacak

Haberin Devamı

Göç ve Diaspora Vakfı tarafından düzenlenen "Göç, Diaspora ve Diplomasi Zirvesi"nde konuşan Turan, göçün doğru politikalarla yönetildiğinde toplumsal, ekonomik ve demografik bir güce dönüşebilecek tarihsel bir olgu olduğunu söyledi. Turan, "Göçü yalnızca Suriye iç savaşıyla tanımlamak doğru değil. Antik çağlardan bu yana insanlık tarihi göçlerle şekillenmiştir ve göçün bir toplum için yıkım olduğunu gösteren bir kanıt yoktur; göç yüzünden yıkılan bir devlet de yoktur" dedi.

“İNSANIMIZIN MİLLİ DUYGULARI TAHRİK EDİLDİ”

Göçmenlerin uyum sorunlarına ve yeni alışkanlıkların inşa sürecine işaret eden Turan, "Ancak bunu bir güvenlik sorunu olarak görmek, kapıları kapatmak, muhatabını şeytanlaştırmak doğru ve sonuç üreten bir yaklaşım değildir. Göçü sağlıklı yönetmek, illegal alana kaymasını engellemek, göçmenlerin yerleşik topluma uyumunu sağlamak, hatta buradan ekonomik, demografik bir güç üretmek esas mesele olmalıdır. İnsanları birbirinden uzak tutmak yerine birlikte yaşama imkânı vermek, bu imkânı verirken de kamu düzenini, egemenlik haklarını ve temel insan haklarını koruyan düzenlemeleri ihmal etmemek temel yaklaşımımız olmalıdır. Türkiye, bir çok iddiaya ve riske rağmen geçtiğimiz 13 yıl boyunca bunu yapmaya çalıştı. Ama maalesef göç, ülkemizde siyaset malzemesi yapıldı, insanımızın milli duyguları tahrik edildi, göç karşıtlığı üzerinde kampanyalar yapıldı" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 3.8 milyon göçmen geçişiyle dünyanın en büyük ikinci büyük göç koridoru olduğunu söyleyen Turan, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

“BAŞARININ ÖNEMLİ BİR AYAĞI”

"Ülkemizde Aralık 2025 itibarıyla 148 bin 934 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı, en fazla olduğu dönemde 3.7 milyondu; şu anda bu rakam 2.3 milyona geriledi. Göç, Türkiye'de dengeye geliyor. Bu konu için kurulan siyasi partiler gündemden düşüyor, sosyal medya çığırtkanları sesini kesiyor, hatta 'geriye göç olmasın' diye kısık sesle konuşan sivil toplum kuruluşlarının, iş insanlarının sesleri daha çok çıkmaya başlıyor. Artık göçün 'güce dönüşme' zamanı geldi. Suriye iç savaşı başladığından beri 'açık kapı' politikası, göçü yönetme politikası izledik. Çok eleştirildik. Şimdi savaş bitti. Sınırımızın yanı başında 'Bize kucak açtınız, sahip çıktınız' diyen milyonlar var. Soruyorum şimdi: Ülke olarak kâr mı ettik zarar mı? 'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaştığımızda, bugün 'sorun' dediğimiz göç, başarının önemli bir ayağı olacak."