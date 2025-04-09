İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Sokak güvenli ve tartışmasız huzurlu olmak zorundadır

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kars Valiliği İl Özel İdaresi ve Kars Belediyesi tarafından kentte sahipsiz hayvanlar için oluşturulan barınakları gezdi, çalışmalarla ilgili Vali Ziya Polat ile Belediye Başkan Vekili Turgay Kızılörenli'den bilgi aldı. 5199 sayılı ‘Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği’ kapsamında valiliğin toplantı salonunda düzenlenen ‘Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı'na katılan Turan, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Turan, "Sokak güvenliği devletin en temel işlerinden bir tanesidir. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin sokak riski en büyük sorundur. İster sokağa davet olarak terör faaliyeti olsun ister trafik riski olsun ister sahipsiz hayvandan kaynaklı olsun ama hangi alanda olursa olsun ilk işimiz sokak güvenliğini net sağlamak. Bu farklı farklı risklerin, trafiğin, terör davetinin, sokak davetinin ve hayvanların riskinin hiçbiri birinden daha önce veya sonra değil. Daha önemli veya az önemli değil. Hepsi birinci derece önemlidir, hepsinin çözümü gereklidir. Sokak güvenli olmak zorundadır. Sokak tartışmasız huzurlu olmak zorundadır. İnsanımız bakkala giderken, öğrencimiz okula giderken, yaşlımız camiye giderken hiçbir endişe duymadan, hiçbir risk almadan hayatını devam ettirmelidir" diye konuştu.

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‘ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ ESAS ALIYORUZ’

Bu konunun asla siyaset konusu olmaması gerektiğini vurgulayan Bülent Turan, "Tüm kamu çalışanlarımız çok büyük bir özveriyle bu sorunun insan merkezli çözümü için adım atıyor, uğraşıyor. Belediyelerimiz ve Özel İdarelerimiz bu konuda yatırım yapıyor, bakımevleri ve doğal ortamlar oluşturuyor ve sokakta sahipsiz hayvan kalmaması için çok büyük mesailer harcıyor. Avrupa'yı birçoğunuz gittiniz, gördünüz, gezdiniz. Avrupa'da sokakta hiç kedi veya köpek görüyor muyuz? Ya barınaktadır ya da sahiplenilmiş evindedir. O yüzden biz Kars’ımızda da hayvanlarımızın ya barınakta ya da sahiplenilmiş olarak evlerimizde olmasını talep ediyoruz. Şüphesiz bizim kültürümüzde, inancımızda eziyet haramdır. Kanunlarımızda eziyet suçtur. Biz bu suçu dikkatlice takip ederken, eziyet etmeden bu işleri önerirken çocuklarımızın güvenliğini de esas alıyoruz. Geçici, hızlı, pratik barınaklar oluşturuyoruz. Doğal alanlarda etraf tellerle çevrilmiş, az masraf yaparak sonuç almış bir yerler biliyorsunuz, hazırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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‘HERKES GÖREVİNİ YAPACAK’

Bir köpek olayının yaşanması durumunda tüm teftiş ekibinin gelerek sorumlular hakkında gereğini yapacağını da dile getiren Turan şunları söyledi:

"Bu yeni kanun belediyelerimize çok büyük görevler veriyor. Belli bir tarihe kadar şehirde sahipsiz hayvan kalmaması, tüm sahipsiz hayvanların toplanıp bu barınaklarda rehabilite edilmesi, kısırlaştırılması, yemeklerinin, sağlıklarının kontrol edilmesi gibi görevler veriyor. Binde beş bütçeden pay ayırmak gibi, ayırmak yetmez mutlaka ilgili yerlere kullanmak gibi birtakım görevler veriyor. Fakat bu görevlendirmeye rağmen işi geciktiren, yanlış yapan, yapmayan olursa da bakanlığımız adına söylüyorum ki, bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevlileri burada olacaktır. Kimin kusuru varsa, işlem yapmamışsa, kim eksik davranmışsa, kim bunu görmemezlikten gelmişse valimizden, belediyemizden, ilgili müdürlerimize kadar hepsi ile ilgili konuyu masaya yatıracağız ve gereğini yapacağız. Biz artık ‘Bu memlekette sokakta insan öldü’ ifadesi kullanmak istemiyoruz. ‘Sokakta çocuğumuz yaralandı, parçalandı’ ifadesini basında görmek istemiyoruz. Herkes görevini yapacak. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de hayvanseverlerimiz evinde sevecek. İhtiyaçsa sahiplenip, sağlık kontrolleri, kısırlaştırılması yapılıp sahiplenilecek ama onun dışındaki olan hepsi de mutlaka toplanıp ilgili yerlerde değerlendirilecek. Daha önceden ‘Yakala, kısırlaştır ve sal’ modeli vardı, şimdi ‘Yakala, rehabilite et sahipleninceye kadar da barınakta bakın’ diye prensibimizi paylaştık.”

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‘BU SÜRECİ BİR TARTIŞMA KONUSU YAPMASINLAR’

Hayvanseverler dernek ve vakıflarına da çağrıda bulunan Bülent Turan, "Buradan çağrıda bulunuyorum, bu sürece omuz versinler. Bu süreci bir tartışmanın, bir kavganın, bir polemiğin konusu yapmasınlar. Valimiz başta tüm ekibimiz iyi niyetle bu işi toparlamak için uğraşıyoruz. Onlar destek versinler. Hayvanların toplanma süreci, rehabilitasyon süreci, bakımevlerinin giderleri süreci bir sürü farklı başlıklar var. Bir özel başlığımız da bizim inancımızda israf haramdır. Kars'ın hiçbir lokantasında, hiçbir restoranda bir çorba kaşığının israf olmasını istemiyoruz. Bir tek ekmek parçasının kaybolmasını istemiyoruz. Toplayalım, makineler alınacak, öğütelim. Onlar hayvanlarımıza uygun bir yem haline getirerek onların beslenmesine katkı sağlayalım. Hem israfı engelleyelim hem de ekstra masraf yapmadan o canlılarımıza yaşam imkanı verelim. Dolayısıyla ben tüm sivil toplum örgütlerimizden, bu konuda hassasiyet duyanlardan da konuya ilişkin omuz vermelerini bekliyorum" diye konuştu.

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Bakan Yardımcısı Turan daha sonra beraberindeki heyetle birlikte Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağını gezip yetkililerden bilgi aldı. (DHA)