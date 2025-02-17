İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Hata yapma lüksümüz yok

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Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 81 il üniversite teşkilâtı buluşma programına katılan Turan özetle şöyle dedi:

ORTA GELİR TUZAĞI

“Ekonomide orta gelir tuzağı vardır. Bir yere saplanırsın, bocalarsın ne yukarı çıkabilirsin ne aşağı inebilirsin. Uzun yıllar aynı yerde kalırsın. Bizim için de en büyük risk orta siyaset tuzağıdır. Sorun var görmezsek, sorun var çözmezsek, risk var aşmazsak yani orta siyaset tuzağına düşersek en büyük hatayı yaparız. Bizim hata yapma lüksümüz yok, durağanlıktan çıkıp daha güzel iş yapma görevimiz var. Yerel seçimlerde sıkıntı yaşadık ama bakın rakamlar ortada, bu millet bizi bırakıp da başka partiye oy vermedi. Kimin ne eksiği ne hatası varsa bunu revize etmek ve kendi ruhumuza dönmek en büyük görevimiz.”

Turan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme politikasını da “Altılı Masa’ya oturanlar, bugün de üçlü masa tiyatrosu oynuyor. Yahu üç lider yok ki orada, ne zirvesi, ne masası? Neden iki başkan, boy sırası mı, kavga sırası mı? Üçlü masanın da adayı belli. Güya önseçimle milleti oyalayacaklar. Kimi kandırıyorsunuz?” sözleriyle eleştirdi.