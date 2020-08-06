İçişleri Bakan Yardımcısı: Temmuzda 26 kadın öldürüldü

BAYRAM KAZALARI: “5 günlük bayram tatilinde, 29 ilde 44 ölümlü trafik kazasında 60 can kaybı yaşanmıştır. 17 ildeki 20 kaza kara noktasında ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde hiçbir ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir.

TERÖR OPERASYONLARI: 11 bin 57 kırsal, 1509 şehir terör operasyonu yapıldı. Operasyonlarda, 5’i gri kategoride 105 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunların 80’i PKK/KCK, 23’ü DEAŞ, 2’si ise sol terör örgütü mensubu kişilerdir.

BİR KİŞİ BİLE FAZLA

KADIN CİNAYETLERİ: Bu yıl kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadın sayısı 142’dir. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 193’tü, yani yüzde 26’lık bir azalış söz konusudur. Temmuz ayında ise 26 kadın cinayete kurban gitti. Elbette ki bu meselede de tıpkı trafik ve diğer hadiselerde olduğu gibi 1 rakamının bile bize büyük geldiğini, sıfırı hedeflediğimizi hatırlatmak isteriz.

HATAY BARO BAŞKANI: (Savcı kararı olmadan karakolda 4 saat gözaltında tutulduğu iddiası) Karakolda kendisine herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmamıştır.”