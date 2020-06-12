İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Mezarlıklar üzerinden terör propagandasına müsaade edilmeyecek

Sözcü Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütüne müzahir yapılanmalar ve basın yayın kuruluşlarınca yapılan, bölücü ve sol terör örgütü mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği yönünde asılsız ve provokatif açıklamalar üzerine geçen ay kamuoyuna açıklama yaptıklarını anımsattı. Ancak son günlerde sol tandanslı terör örgütlerinin de desteğini kazanmak amacıyla Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'in mezarlarının da tahrip edildiği şeklinde asılsız iddialarla kurgulanmış haberlerin tekrar kamuoyuna sunulması üzerine ikinci açıklamanın yapılmasına gerek duyulduğunu belirten Çataklı, şunları kaydetti:



"Son yıllarda sınırlarımız içinde ve sınırlarımız dışında yürütülen başarılı operasyonlarla gittikçe zayıflayan terör örgütleri, mezarlıklar üzerinden propaganda yaparak adeta mezar taşlarından medet ummaya başlamıştır. Bölücü terör örgütü ve destekçilerinin örgüt mensuplarının mezarlarının tahrip edildiği iddiaları çürütülünce, şimdi de DHKP-C terör örgütünün, sözde ölüm oruçlarında hayatını kaybeden mensuplarının mezarlarına saldırı yapıldığı iddiasını sahiplenmeye başlamıştır.



Görülüyor ki terör örgütleri mezarlıkların tahrip edildiği yalanı etrafında birleşerek toplumda etnik-mezhep temelli ayrımcılığı körüklemeyi amaçlamaktadır. Söz konusu provokatif ve asılsız bu haberleri, bir siyasi partinin de sahiplenerek kirli siyasetlerine alet ettiklerini görmekteyiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi mezarlıklara ilişkin paylaşılan medya görsellerinde yer alan tahribat görüntüleri, gerçeği yansıtmadığı gibi 'mezarların tahrip edildiği' ve 'ölüm oruçlarında ölenlerin mezarlarına da saldırı yapıldığı' iddiaları, oluşturulmak istenen algı için birer propaganda malzemesinden başka bir şey değildir. Yukarıda anılan sözde ölüm oruçlarında ölen teröristlerin mezarlarında herhangi bir tahribat yoktur.



Bilinmelidir ki terör örgütü mensuplarına ait mezar taşlarının üzerine, teröristlerin adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihlerinin yanında, terör örgütüne katılış tarihleri ile örgütte kullandıkları kod isimlerinin yazıldığı, sözde şehit ifadelerinin kullanıldığı, ayrıca bir kısmında örgüt kıyafetli fotoğraflarının da olduğu sembolik anıt mezarlıklar oluşturarak terör propagandası yapılmasına asla müsaade edilmeyecektir. Mezarlıklarda terör örgütü propagandası için kullanıldığı tespit edilen mezarlara ilişkin gerekli adli ve idari işlem uygulanmasına devam edilmektedir. Terör örgütlerinin propaganda çabalarına ve provokatif girişimlerine bundan önce olduğu gibi bundan sonrada asla izin verilmeyecektir."