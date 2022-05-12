İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'den düzensiz göçe karşı mücadele mesajı

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“Seyahat Belgelerinde Sahteciliğin Tespiti ve Risk Analiz Konularında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Diğer Kolluk Birimlerinin Kapasitelerinin Artırılması Projesi” çerçevesinde düzenlenen konferans İstanbul’da özel bir otelde başladı. Konferans, düzensiz göçün önlenmesinde aktif rol oynayan kurum ve kuruluşlar, yabancı ülke temsilcileri ve yetkilileri ile hudut kapıları yetkililerinin katımıyla yapıldı. Konferansın ilk gününe İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de konuşmacı olarak katıldı. Burada konuşan İnce, göçmen kaçakçılarına karşı mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, düzensiz göçe karşı mücadelede kararlılığı her fırsatta vurgulamayı sürdüreceklerini ifade etti.

“GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA KARŞI MÜCADELEMİZ YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR”

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Göçmen kaçakçılığı sorunuyla mücadelenin sürdürüldüğünü ifade eden İnce, “Ülkemizin uluslararası düzensiz göç trafiğinde geçiş güzergahı olmasını engellemek, sorumluluk alanlarımızdan birisidir. Bizler 206 hudut kapımızda pasaport kontrol işlemlerinde görevli 2 bin 750 personelimizle, bir taraftan ülkemize gelen ve ülkemizden ayrılan misafirlerimizi devlet kültürümüze yakışır ciddiyet, nezaket ve misafirperverlikle karşılayıp yolcu ederken; diğer taraftan ülke güvenliğimiz için tehlike oluşturan her ihtimale karşı da teyakkuz halindeyiz. Ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle gerçekleşen göçlerden, ülkemiz de bulunduğu konum itibarıyla fazlasıyla etkilenmektedir. Siyasi istikrarı ve büyüyen ekonomisi nedeniyle özellikle tercih edilen ülkemiz, göç yönetiminde vicdanı ve insani bir yaklaşımı esas alırken, güvenlik boyutuna yönelik tedbirler konusunda da, son derece hassas ve titiz bir yaklaşım sergilemektedir. Bildiğiniz üzere hudut kapılarımızdan giriş ve çıkış yapmaya teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin en sık başvurduğu yöntemlerden birisi de, belge sahteciliğidir. Hudut kapılarımızda düzensiz göçle mücadelede kilit rol oynayan belge sahteciliğine ve bu belgeleri temin eden göçmen kaçakçılarına yönelik, alanında yetkin ve uzman personelimizle birlikte mücadelemiz yoğun bir şekilde devam etmektedir” dedi.

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“2021 YILINDA 6 BİN 393 SAHTE BELGE YAKALANDI”

İnce, pasaport polisinin sadece düzensiz göçmenlerle değil, aynı zamanda terörden asayişe, kaçakçılıktan narkotik suçlara kadar tüm suç ve suç örgütlerine yönelik amansız bir mücadele yürüttüğünü söyleyerek, “Nitekim her yıl yaklaşık 120 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığı hudut kapılarımızda 2021 yılında 6 bin 393 sahte belge yakalanarak gerekli işlemleri yapılmış, toplam 16 bin 56 kişi de çeşitli nedenlerle geri çevrilmiştir. Başta, her gün yüzlerce insanın giriş çıkış işlemlerinin gerçekleştirdiği dünyanın en büyük uluslararası havalimanlarından biri olan, İstanbul Havalimanı olmak üzere, tüm kara, hava ve deniz hudut kapılarımızda polisimiz, oldukça başarılı çalışmalar yürütmektedir. Hudut polisimizin üstün gayreti doğrultusunda elde ettiği bu başarı, uluslararası alanda da yakından takip edilmekte, diğer ülkelerin polis teşkilatlarından belge sahteciliğinin tespitine yönelik eğitim talepleri gelmektedir” şeklinde konuştu.

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“DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZI HER FIRSATTA VURGULAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, “Çalışmalarımız sadece kendi hudut kapılarımızla sınırlı değildir. Litvanya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizi sonrasında ülkemiz proaktif bir tutum takınarak bölgesel sorumluluklarını yerine getirmiştir. Ayrıca uluslararası alanda işbirliği için önemli bir örnek teşkil edebilecek "Sırbistan sıla yolu ve Macaristan dostluk yolu projelerimiz kendine has efektif ve sonuç odaklı bir projedir. Bu proje ile vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı bu ülkelerin sınır kapılarında görevlendirdiğimiz polislerimiz: vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda tır ve kamyonlar içerisine saklanan düzensiz göçmenler ve göçmen kaçakçılarıyla da mücadele etmektedirler. Gelişen teknolojinin imkanları doğrultusunda hudut kapılarımızda işlemler daha dinamik hale gelirken, göçmenlerin sıklıkla kullandıkları güzergahlar da titizlikle analiz edilmekte ve ilgili kurumlarımızla gerekli koordinasyon hızlı bir şekilde sağlanmaktadır. Bununla birlikte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Almanya, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan; doğuda ise İran ve Pakistan ile polis iş birliği çerçevesinde ortak çalışmalar gerçekleştiriyor, iş birliğinin tüm hızıyla devam etmesini de içtenlikle destekliyoruz. Düzensiz göçe karşı alınan ulusal tedbirlerin yanı sıra uluslararası polis iş birliği ve ortak mücadele çalışmalarına aktif olarak katılım sağlayarak, bu konudaki kararlılığımızı her fırsatta vurgulamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.