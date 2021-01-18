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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.01.2021 - 23:18 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, havaların soğukluğuna dikkati çekerek sokakta kalanların 112 Acil Çağrı Merkezi ile polis ve jandarmanın ihbar hatlarına bildirilebileceğine dikkati çekti.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için 112, 155, 156 hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor. İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

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