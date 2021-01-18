İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sokakta kalanlar için paylaşımda bulundu

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlarımız için 112, 155, 156 hatlarını arayabilirsiniz. Devletimiz ilgilenip misafir ediyor. İyilik bulaşıcıdır, kimseyi dışarda bırakmayalım." ifadelerini kullandı.