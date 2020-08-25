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AA
Haber Giriş: 25.08.2020 - 00:29 | Son Güncelleme:

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Malazgirt'te incelemelerde bulundu

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Malazgirt'te incelemelerde bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinlikleri öncesi Malazgirt'te incelemeler yaptı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile ilçeye gelen İnce, Kaymakam Emre Yalçın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez, İlçe Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal ve İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi tarafından karşılandı.

Etkinliklerin gerçekleştirileceği alana geçen İnce ve beraberindekiler, buradaki çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

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