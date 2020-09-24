İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Van'da incelemelerde bulundu

Sabah saatlerinde Van'a gelen Erdil, Ferit Melen Havalimanında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Asayiş Kolordu Komutanı

Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ tarafından karşılandı.

Buradan Başkale ilçesine giden Erdil ve Vali Bilmez, 6. Hudut Tugay Komutanlığını, Başkale Belediyesi ile Kaymakamlığını ziyaret etti. Erdil, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'tan çalışmalar ve yatırımlar hakkında brifing aldı.

İlçe merkezinde esnafla bir araya gelen Erdil, hayırlı kazançlar dileyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kuralları konusunda uyarıda bulundu.

Başkale ziyaretinin ardından helikopterle Çaldıran ilçesi Tavşantepe Üs Bölgesine geçen Erdil, bölgenin durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, gözetleme kulelerindeki askerlerle sohbet etti.

Daha sora Erciş ilçesindeki 108. Topçu Alay Komutanlığını, Erciş Belediyesi ve Kaymakamlığı ziyaret eden Erdil, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'ndan ilçenin durumu hakkında bilgi aldı.

Esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyen Erdil, ardından Muradiye ilçesine geçerek belediye ve kaymakamlığı ziyaret etti.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar tarafından karşılanan Erdil, ilçenin genel durumu hakkında yapılan sunumu dinledi.

Erdil, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.