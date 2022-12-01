İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır

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Bakan Yarımcısı Çataklı, Twitter'daki hesabından Türkiye'deki yabancı uyruklu kişi sayısına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, "Daha önce defalarca açıkladık, sabırla bir kez daha açıklayalım. Bugün itibariyle geçici koruma altında bulunan Suriyeli 3 milyon 577 bin 714, uluslararası koruma kapsamında 318 bin 717 olmak üzere, ülkemize sığınan toplam 3 milyon 896 bin 431 kişi bulunmaktadır.

İkametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişi ülkemizde yaşamaktadır. Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor" dedi.