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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır

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#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Göçmen
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426dır
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 17:01

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'de bulunan toplam yabancı sayısının 5 milyon 239 bin 426 olduğunu açıkladı.

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Bakan Yarımcısı Çataklı, Twitter'daki hesabından Türkiye'deki yabancı uyruklu kişi sayısına ilişkin açıklama yaptı. Çataklı, "Daha önce defalarca açıkladık, sabırla bir kez daha açıklayalım. Bugün itibariyle geçici koruma altında bulunan Suriyeli 3 milyon 577 bin 714, uluslararası koruma kapsamında 318 bin 717 olmak üzere, ülkemize sığınan toplam 3 milyon 896 bin 431 kişi bulunmaktadır.

İkametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişi ülkemizde yaşamaktadır. Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426'dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703'ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitede okuyan öğrencilerden oluşuyor" dedi.

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#Ankara#İçişleri Bakanlığı#Göçmen

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