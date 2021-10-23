İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kilis'te güvenlik toplantısına katıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Çataklı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda Suriye Görev Gücü Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, Vali Yardımcıları Sertaç Kırçuval ile Ömer Yılmaz, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve diğer yetkililer katıldı.
"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"
Serap Paköz'den hakkındaki yorumlara yanıt: Kendimi iyi hissetmek için yaptım!
Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda
Feyza Aktan ile Özcan Deniz arasında sular durulmuyor: Yine olsa yine yaparım
Tarihe geçecek yanlış park tepkisi