İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: ‘İBB teftiş raporu henüz bitmedi’

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Aralık ayı bilgilendirme toplantısında konuşan Çataklı, özetle şunları söyledi:

O MÜFETTİŞ ÖNCE DE GÖREVLİYMİŞ

(İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan özel teftiş için görevlendirilen müfettişler) “Henüz rapor tamamlanmadı. Görevlendirilen bir arkadaşın adaylığı ile ilgili bir gündem var. Oysa görevlendirilen müfettiş sayısı 8. Bu görevlendirilen arkadaş, daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde teftiş ve soruşturmalarda bulunmuş ve birçok dosyada soruşturma izni verilmemesi teklifi getirmiş. Ayrıca insanların anayasal hakkı; kamu görevlilerinin de birçok kurum ve kuruluşlarında, seçim öncesi insanlar istifa ederler aday olurlar, seçilirler veya seçilemezse de dönerler. Teftiş kurulunda da bu var. Birçok siyasi partiden aday olup, dönen arkadaş var. Hatta CHP’den olanlar da var. Dolayısıyla bunlar, olayın ciddiyetiyle bağdaşmayan iddialar. O anlamda yapılan işlem hukuka tümüyle uygun.”

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DAĞLARDA 156 TERÖRİST KALDI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail çataklı, “2021 tüm terör örgütler için hüsran yılı oldu. Tüm terör örgütleri 2021’i mumla arayacak” diyerek şöyle devam etti: “Şu anda PKK dağlarda 156’nın altına düşmüş durumda. 2021 yılında 1140 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl etkisiz hale getirilen sözde üst düzey teröristlerin 11’i kırmızı, 2’si mavi, 5’i yeşil, 24’ü turuncu, 35’i de gri listedeki teröristlerdir. Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani örgüte katılımın 4 katı kadar teröristi ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibariyle örgütün yurtiçi terörist sayısı 156’nın altına inmiştir.”