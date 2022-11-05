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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#İsmail Çataklı#Terör
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 10:49

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "PKK’nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi." dedi. Çataklı, "Ekim ayında toplam 21 terör eylemi engellenmiştir." dedi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla, suçlandığımızı hayretle izliyoruz.

Uyuşturucuyla mücadele edilmediğini iddia edip, buna uyuşturucu yakalamalarını delil göstermek gibi akıldışı bir yaklaşımı reddettiğimizi, bu yorumu ortaya koyanların dünyada uyuşturucuyla mücadele eden kurumlar ve insanlar nezdinde düştüğü gülünç duruma samimiyetle üzüldüğümüzü de ifade etmek isterim.

"PKK’NIN SİLAHLI DAĞ KADROSUNA 9 ÇİZİK DAHA ATTIK"

PKK’nın silahlı dağ kadrosuna 9 çizik daha attık. Aralarında 4’ü liste dışı ve 1’i gri kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu dağ kadrosundan 9 terörist 8’i ölü, 1’i sağ olarak etkisiz hale getirildi.

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"EKİM AYINDA TOPLAM 21 TERÖR EYLEMİ ENGELLENDİ"

Ekim ayında; PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 8’i büyük, 46’sı orta çaplı olmak üzere toplam 13 bin 326 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 195 operasyon yapılmıştır.

Tüm terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 75’i PKK/KCK, 18’i DEAŞ, 1’i sol terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 94 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Ekim ayı içerisinde terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 286 şüpheli gözaltına alınmış, 464 kişi tutuklanmıştır.

Ekim ayında toplam 21 TERÖR eylemi engellenmiştir.

uyuşturucu İLE MÜCADELE

Ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişi gözaltına alınmış, 1.822 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır."

"ÇÖK-KAPAN-TUTUN" TATBİKATI

12 Kasım'da yapılacak tatbikat için Pazartesi günü genel bir bilgilendirme yapılacak."

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#İçişleri Bakanlığı#İsmail Çataklı#Terör

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