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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı bu görselle uyardı: Sahtedir!
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, koronavirüs salgınıyla ilgili sahte belgelere itibar edilmemesi konusunda uyardı.
Çataklı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
SAHTEDİR! Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar RESMİ KANALLARLA duyurulmuştur.
Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine RESMİ KANALLAR vasıtasıyla duyurulacaktır
Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar edilmemesi rica olunur.
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