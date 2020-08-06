İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı bu görselle uyardı: Sahtedir!

Çataklı'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

SAHTEDİR! Covid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar RESMİ KANALLARLA duyurulmuştur.

Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine RESMİ KANALLAR vasıtasıyla duyurulacaktır

Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar edilmemesi rica olunur.