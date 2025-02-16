İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Yardımcısı Turan: 3'lü masanın adayı belli; ön seçimle milleti oyalayacaklar

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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) düzenlediği 'Diriliş Kampı' programına katıldı. Programa Turan'ın yanı sıra, Kızılcahamam Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Özcan Aygün, TÜGVA Başkan Yardımcısı Burak Sarman ile çok sayıda davetli katıldı. TÜGVA Başkan Yardımcısı Sarman, bu yıl 'Diriliş Kampı'nın ikincisini düzenlediklerini belirterek, bu seneki temanın, 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa' olduğunu söyledi.

'BİZİM İÇİN EN BÜYÜK RİSK, 'ORTA SİYASET TUZAĞI'DIR'

Bakan Yardımcısı Turan ise Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Ekonomide 'orta gelir tuzağı' vardır; bir yere saplanırsın, bocalarsın, ne yukarı çıkabilirsin ne aşağı inebilirsin, uzun yıllar aynı yerde kalırsın ve buna 'orta gelir tuzağı' derler. Bizim için en büyük risk de 'orta siyaset tuzağı'dır. Sorun var görmezsek, sorun var çözmezsek, risk var aşmazsak yani 'orta siyaset tuzağı'na düşersek en büyük hatayı yapmış oluruz. Hata yapma lüksümüz yok, durağanlıktan çıkıp daha güzel iş yapma görevimiz var. Bakın millet bizden kopmadı, yerel seçimlerde sıkıntı yaşadık ama rakamlar ortada. Bu millet bizi bırakıp başka partiye oy vermedi, bu millet bize kızdı ve sandığa gitmedi. 'Hala sana güveniyorum, hala seni seviyorum ve başka yere gitmiyorum ama yanlış yapıyorsun beni ihmal ediyorsun, o yüzden seni uyarmak için sandığa gitmiyorum' dedi. Kimin ne eksiği varsa, kimin ne hatası varsa bunu revize etmek ve kendi ruhumuza dönmek en büyük görevimiz" diye konuştu.

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'BU, HALKI KANDIRIP DALGA GEÇMEKTİR'

Ardından ana muhalefet partisinin aday belirleme politikasını eleştiren Turan, "Biz bu 23 yılı konuşurken, hatta daha iyi olalım derken, 87 yıldan beri bu hesaplaşmayı yapamayan yapılar da var. Dün 27 Mayıs darbecileriyle masa kuranlar, dün 28 Şubat vesayetçileriyle masa kuranlar, dün 6'lı masa kuranlar, bugün de 3'lü masa tiyatrosu oynuyor. Yahu 3 lider yok ki orada; ne zirvesi, ne masası. 3 genel başkan yok ki orada. Düşünsenize Tayyip Erdoğan, iki tane belediye başkanı alacak yanına ve 'büyük zirve' diyecek; güleriz ya. Ya sen genel başkansın, tabii ki belediye başkanlarını eksiksiz çağıracaksın, gelecekler ve toplantı yapacaksın. Neden iki başkan; niye üç değil, dört değil, beş değil? 6'lı masanın ilk gününde aday belliydi. İki yıl milleti oyaladılar. 3'lü masanın da adayı belli; güya ön seçimle milleti oyalayacaklar. Yap atamanı, hakkını ver işin. Kimi kandırıyorsunuz? Bir adayı ön seçime sokacaklar, güya seçim olacak. Aday belli zaten, ondan sonra 20 tane milletvekili çıkıp bir başka adayı gösterirse, siz bunu göstermeyecek misiniz? O yüzden bu tam bir tiyatro. Bu bir defa ön seçim değil, olsa olsa temayüldür. Temayülde de birden fazla aday varsa kıymeti olur. Zaten biri çekildi, öbürü kaldı. Şimdi 'tavşan aday' bulacaklar birkaç tane, onlarla beraber seçim yapacaklar. Bu, halkı kandırıp dalga geçmektir" ifadelerini kullandı. (DHA)