İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Devlet duygularıyla değil, aklıyla hareket eder

Haberin Devamı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın (TÜGŞAV) düzenlediği gazi ve şehit aileleri iftarına katıldı. TÜGŞAV Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen iftara Turan'ın yanı sıra TÜGŞAV Başkanı Lokman Aylar, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

'BU ÜLKEDE BİR DAHA TERÖR FAALİYETİ OLMASIN İSTİYORUZ'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, 40 yıldan beri ülkede terörün olmaması gerektiğini ifade ederek, "40 yıldan beri terör, sadece şehitlerimizin, gazilerimizin hakkı için değil, gelecek nesiller için de yatırımlar için de büyüme için de bir problemdir, sorundur. Sizler en kıymetlilerinizi verdiniz. Kolay mı can vermek? Bir başka ailemiz bir daha bu acıyı yaşamasın istiyoruz. Bir daha bu ülkede bir terör faaliyeti olmasın, tasfiyesi olsun, kapansın gitsin ve bir insanımızın saçının teline zarar gelmesin istiyoruz. Bu masadaki şehit ailelerimiz, gazilerimiz İmralı'ya nasıl bakıyorsa, ben de öyle bakıyorum. Bu masadaki ailelerimiz teröriste, bebek katiline, haine nasıl bakıyorsa biz de öyle bakıyoruz. Hiçbir endişemiz yok ama ömrümüz ağlayarak, üzülerek, sitem ederek geçmemeli. Devlet duygularıyla değil, aklıyla hareket eder" diye konuştu.

Haberin Devamı

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ BERABER İNŞA EDECEĞİZ'

Turan, PKK ve benzeri ne kadar yapı varsa bitmesini, kendilerini tasfiye edeceklerini ilan etmesini ve Türkiye'nin yoluna çok daha büyük adımlarla ilerlemesini istediklerini dile getirerek, "85 milyon Anadolu güneşinin altında eşit, hür ve beraber olsun istiyoruz. Kardeş kavgasının ne kardeşe ne aileye ne de mahalleye faydası olmadığını düşünüyoruz. O yüzden acılarımızı unutmayacağız ama acıların da esiri olmayacağız. Bakmayın televizyonlara çıkıp sürekli bu süreci bozmaya çalışan, sabote etmek için adım atan, yok şeffaf değilmiş, yok af çıkacakmış diyenlere. Bir daha söylüyorum şeffaf olmayan bir şey yok. Ben, Erdoğan ve Bahçeli'ye güveniyorum. Beraber bu işi kapatacağız ve 'Terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)