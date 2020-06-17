İçişleri: Aranan 2 bin 212 kişi yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ülke genelinde aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar yaptı. 28 bin 474 kişilik personelin katıldığı operasyonlarda, 5 bin 229 adreste arama gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 489 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 355 kişi, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranan 120 kişi, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranan 43 kişi, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranan 4 kişi olmak üzere 1011'i hükümlü, 1201'i yakalama emri ile aranan toplam 2 bin 212 kişi yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan kişilerden 17'sinin 'adam öldürme', 247'sinin 'hırsızlık', 229'unun 'yaralama', 78'inin cinsel suçlar, 58'inin 'yağma', 93'ünün 'dolandırıcılık', 81'inin 'uyuşturucu', 15'inin 'kaçakçılık', 8'inin 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak', 1 kişinin de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan arandığı belirtildi. Operasyonlarda, çok sayıda ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.