İçişleri: APP plakalara ceza yarın başlıyor

#İçişleri Bakanlığı#APP Plakalar#Sahte Plaka
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 07:00

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara yönelik cezai işlem uygulanacağını, bu konuda ertelemenin söz konusu olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “1 Nisan itibarıyla sahte plaka (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140 bin TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir. Hatalı basılmış olsa dahi TŞOF tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır” denildi.

Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartların ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacağı vurgulandı.

