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İçişleri: Amanoslar'da PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi

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#İçişleri Bakanlığı#Amanoslar#PKK
İçişleri: Amanoslarda PKKya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 13:16

İçişleri Bakanlığı, Amanoslar'da ele geçirilen, PKK terör örgütüne ait çok miktarda patlayıcı madde ve mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile müşterek olarak jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerince gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Er Fatih Yonca Operasyonu' kapsamında Dörtyol ilçesi Amanoslar bölgesi Koscakyayla kırsalında arazi araması yapıldı.

İçişleri: Amanoslarda PKKya ait patlayıcı ve mühimmat imha edildi

Aramalar sonucu 1 depo içinde; 32 kilo C4 patlayıcı madde, 45 kilo amonyum nitrat patlayıcı madde, 10 kilo dinamit lokumu, 2 kilo patlayıcı madde, 17 roketatar mühimmatı, 7 el bombası, 600 piyade tüfeği mühimmatı, 12 el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan radyo frekans komutalı anahtar sistemi ve devre kartı, 21 role kartı ile 30 mekanik fünye ele geçirildi. Ele geçirilen mühimmat ve malzemeler, emniyetli olarak imha edildi. 

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#İçişleri Bakanlığı#Amanoslar#PKK

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