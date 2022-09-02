İçişleri: 4 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda, silah ve mühimmat ele geçirildi

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i turuncu kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ardından yapılan arazi aramasında 1 yarı otomatik av tüfeği, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetrelik tabanca, 1 tabanca şarjörü, 264 fişek, 8 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü, 4 termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.