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İçişleri: 4 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda, silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Terörist#Eren Abluka-35 Operasyonu#Silah
İçişleri: 4 teröristin etkisiz hale getirildiği alanda, silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 14:41

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesi kırsalında, 1'i terörden arananlarda turuncu kategoride 4 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmanın ardından bölgede silah, mühimmat, örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında, Van'ın Bahçesaray ilçesi Hanyaylası kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 1'i turuncu kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ardından yapılan arazi aramasında 1 yarı otomatik av tüfeği, 3 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 9 milimetrelik tabanca, 1 tabanca şarjörü, 264 fişek, 8 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 el dürbünü, 4 termal şemsiye ile çok sayıda örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. 

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#Terörist#Eren Abluka-35 Operasyonu#Silah

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