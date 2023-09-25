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İçinde 'servet' bulunan valizi böyle çaldılar

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#Adana#Hırsızlık#Mezat
İçinde servet bulunan valizi böyle çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 09:57

Adana’da abi kardeşin içinde 3.5 milyon lira değerinde tespih,13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati olan çantayı çalması anbean görüntülendi.

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Bilal M. (19) ile kardeşi A.M.’nin (16), tespih satmak için kente gelen mezatçı Kenan Ç.’nin (48), alışveriş yapmak için bir bakkal dükkanına girdiği sırada kapı önüne bıraktığı, içinde yaklaşık 3 milyon 500 bin TL değerinde özel taşlardan yapılmış 400 tespih, 13 bin dolar ve 5 lüks marka kol saati bulunan valizini çaldığı belirlendi.

İçinde servet bulunan valizi böyle çaldılar

Şüphelilerin, hırsızlığın ardından valizle ara sokakta koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Bilal M. ile A.M. tutuklandı.

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#Adana#Hırsızlık#Mezat

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