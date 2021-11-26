‘İçinde olduğumuz durum, buhran’

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Öztrak, CHP Ekonomi Masası olarak dün OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ndeki sanayicilerle buluşmalarında özetle şunları söyledi:

“İçinde olduğumuz durum bizce buhran. Arkasında ekonomik bir kriz var. Borçlanarak büyüme modeli iflas etti. Devlette uzun bir süredir de yönetim krizi var. Bunun üzerine 2020’de bir de küresel salgınla karşı karşıya kaldık. Türk Lirası pul oldu. Tamam, dışarıda da problem var ama problemin ağırı bizde. Türk şirketleri aşırı ucuz hale geldi, kapanın elinde kalacak deniyor.”

Öte yandan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin ekonomi kurmayları, son gelişmeleri değerlendirip çözüm önerileri oluşturmak üzere buluştular.