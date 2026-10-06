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İçinde cenaze bulunan tabut yola düştü

Güncelleme Tarihi:

#Cenaze#Tabut#Isparta
İçinde cenaze bulunan tabut yola düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 17:32

Isparta'da içerisinde cenaze bulunan tabut nakil aracının kasasından yola düştü. Durumu fark eden şoför, tabutu yoldan alıp tekrar araca yerleştirdi.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Isparta- Eğirdir kara yolu Akkent Kavşağı'ndaki trafik ışıkları yakınında meydana geldi. Seyir halindeki cenaze nakil aracının arka kapağının henüz belirlenemeyen nedenle açılması sonucu içerisinde cenaze bulunan tabut yerinden çıkıp, yola düştü. Durumu fark eden cenaze nakil aracının şoförü ile yoldaki diğer sürücüler araçlarını durdurdu. Cenaze nakil aracının şoförü, tabutu cenazeyle birlikte yeniden araca yerleştirdi. Ardından araç yoluna devam etti.

İçinde cenaze bulunan tabut yola düştü

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#Cenaze#Tabut#Isparta

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