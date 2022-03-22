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İçinde 61 bin Euro olan kasayı çalıp toprağa gömdüler

#Hırsızlık#Kayseri#Kasa
İçinde 61 bin Euro olan kasayı çalıp toprağa gömdüler

Kayseri'de içinde 61 bin Euro bulunan çelik kasayı çalıp, paraları aldıktan sonra toprağa gömen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

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Kayseri’de bir eve giren hırsızlar içinde 61 bin Euro’nun bulunduğu çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin ihbarı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını E.A. (32), E.A. (15) ve S.A.’nın (35) gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Çalınan çelik kasa ise, şüphelilerin evlerinin bahçesine gömülü halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. 

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#Hırsızlık#Kayseri#Kasa

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