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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 15:25,Son Güncelleme:

İçinde 40 bin liralık kolye bulunan çanta sahibine teslim edildi

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İçinde 40 bin liralık kolye bulunan çanta sahibine teslim edildi
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ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde zabıta ekiplerinin devriye gezdiği sırada, içinde 40 bin lira değerinde altın kolye olan çanta bulundu. Ekipler tarafından bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

Korkuteli Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri dün gece rutin devriye kontrolleri sırasında Alaaddin Mahallesi Baraj mevkinde, sahipsiz bir kadın çantası buldu. Çantanın sahibinin tespit edilebilmesi için içerisine bakıldığında, altın takı olduğunu gören ekipler, çantayı Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. Yapılan kimlik tespiti sonrası çantanın sahibini bulan zabıta ekipleri, içerisinde 40 bin TL değerinde altın takı bulunan çantayı, yasal işlemler sonrasında sahibi Aslı Deke'ye teslim etti.

Aslı Deke, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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