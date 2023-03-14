‘İçimizdi’ 124. yıl gururu... Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişi...

Oğuzhan SARI - Serkan ŞAFAK / DHA
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124'üncü yıldönümü törenle kutlandı.
O zamanki adı 'Mekteb-i Harbiye-i Şahane' olan Kara Harp Okulu'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.
Törende, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yoklama yapıldı. Yoklamada numaraları okunan Kara Harp Okulu
öğrencileri sırayla kalkıp ‘Burada’ diye bağırdı. Sıra, Atatürk
’ün Kara Harp Okulu’ndaki numarası 1283’e geldiğinde ise tüm Kara Harp Okulu öğrencileri ayağa kalkarak hep bir ağızdan 'İçimizde' diye bağırdı.