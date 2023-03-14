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‘İçimizdi’ 124. yıl gururu... Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişi...

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#Gazi Mustafa Kemal Atatürk#Kara Harp Okulu#Tören
‘İçimizdi’ 124. yıl gururu... Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişi...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 07:00

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124'üncü yıldönümü törenle kutlandı.

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O zamanki adı 'Mekteb-i Harbiye-i Şahane' olan Kara Harp Okulu'ndaki törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

‘İçimizdi’ 124. yıl gururu... Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişi...


Törende, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yoklama yapıldı. Yoklamada numaraları okunan Kara Harp Okulu öğrencileri sırayla kalkıp ‘Burada’ diye bağırdı. Sıra, Atatürk’ün Kara Harp Okulu’ndaki numarası 1283’e geldiğinde ise tüm Kara Harp Okulu öğrencileri ayağa kalkarak hep bir ağızdan 'İçimizde' diye bağırdı.

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‘İçimizdi’ 124. yıl gururu... Atatürk’ün Kara Harp Okulu’na girişi...


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#Gazi Mustafa Kemal Atatürk#Kara Harp Okulu#Tören

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