İçimizdeki yangın sönmedi... Kartalkaya kurbanları anıldı

Korkunç facianın birinci yıldönümünde Grand Kartal Otel’de yangının çıktığı gece saat 03.18’de anma töreni düzenlendi. Acının yaşandığı otelin önüne yangında ölenlerin fotoğrafları ile isimlerinin bulunduğu pankart asılarak karanfiller konuldu. Otelin duvarına ise yangında yaşamını yitirenlerin isimleri yansıtıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü dondurucu soğukta anma törenine katılanlar gözyaşlarına boğuldu. Yangında ölenler anısına gökyüzüne dilek balonları bırakıldı.



‘YAŞAYAN ÖLÜLER GİBİYİZ’



Faciada oğlunu kaybeden Ankara 11’inci İdare Mahkemesi Başkanı Serpil Gençbay, kâbus gibi bir yıl geçirdiklerini belirterek, “Buraya bakamıyoruz. Yakınlarınızın, çocuklarınızın tabutunu görüyorsunuz. Her pencere sanki bir mezar. Ciğerlerimiz, yüreğimiz yanıyor. Bizler yaşayan ölüler gibiyiz ama bizi ayakta tutan belki de tek şey bu süreçte bütün suçluların tepeden tırnağa ne kadar dahli varsa bu olayın olmasında hepsinin cezasını çekmeleri. Onun mücadelesini veriyoruz” dedi.





Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay da 78 kişinin organize kötülüğün içerisinde yaşamını kaybettiğini söyledi: “Acılarımız katlanarak büyüdü. Hiçbir zaman eksilmedi. Bu süre içerisinde tutunduğumuz tek şey vardı. Bu organize kötülüğe karışan kişilerin hak ettikleri cezaları almaları. Çok şükür ki onu, bunun da karşılığını en azından bu aşamada, ilk etapta mahkeme aşamasında görmüş olduk.” Yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin de duygularını gözyaşları içinde anlattı: “Benim 40 yıllık yuvam 40 dakikada yok oldu. 8 evladımın mezarına hem sabah hem akşam gidiyorum. Bir yıl boyunca 365 gün hiç aksatmadım. Ben hâkimlerin hepsine teşekkür etmek istiyorum. Adaletli karar verdiler. Siz merak etmeyin. Daha hafif ceza almak bir tarafa, basit taksirden yargılanan il özel idare personeli de Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi’nin emsal kararları var olası kasttan yargılanacaklar. Yeter ki siz bize destek olun.”

OTEL SAHİPLERİNE CEZA YAĞMIŞTI

Bolu’da, 21 Ocak 2025’te kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı. Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanan şüpheliler hakkında 31 Ekim 2025’te karar verildi. Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aynı sanıklara ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44’er kez ‘olası kastla öldürme’ suçundan 24 yıl 11’er ay hapis cezası verildi.

GRAND OTEL’E YENİ İDDİANAME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç davada yargılamanın tamamlandığını, istinaf sürecinin ise sürdüğünü hatırlatarak şunları söyledi: “Kamu görevlileri bakımından soruşturma izni ilgili bakanlıklar tarafından verildi. Soruşturma tamamlandığında, iddianame düzenlendiğinde süreç devam edecek. Dava sürecini yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu konudaki kararlılığı ifade etmişti. Kamuoyunda da verilen kararların nasıl yankı uyandırdığını gördünüz.”

CHP LİDERİ ÖZEL: UNUTTURMAYACAĞIZ



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’daki otel faciasının yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. “Denetimsizlik ve ihmaller nedeniyle yitirdiğimiz 36’sı çocuk 78 canımızı rahmetle anıyorum” diyen Özel, “Hatırlamak, yüzleşmek ve bir daha yaşanmaması için sorumluluk almak zorundayız. Bir kişiyi daha ihmaller yüzünden kaybetmeyelim diye unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.